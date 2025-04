Bezeichnete Regierung als „Junta“: Erdogan erstattet Anzeige gegen CHP-Chef Özel wegen Beleidigung

1 Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Weil dieser die türkische Regierung als „Junta“ bezeichnete, geht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen den Chef der größten Oppositionspartei CHP vor. Gegen Özgür Özel sei Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet worden, erklärte dessen Anwalt.











Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht juristisch gegen den Chef der größten Oppositionspartei CHP vor, weil dieser die Regierung als „Junta“ bezeichnet hat. Gegen Özgür Özel sei bei der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara Strafanzeige wegen Beleidigung des Präsidenten erstattet worden, erklärte Erdogans Anwalt Hüseyin Aydin am Dienstag im Onlinedienst X. Der Straftatbestand der „Beleidigung des Präsidenten“ kommt in der Türkei häufig zum Einsatz - manchmal sogar gegen einfache Internetnutzer.