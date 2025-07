BeYOU-Schule Waiblingen: Keine Noten, keine Hausaufgaben – Verein will Grundschule eröffnen

1 Die klassische Schulsituation: vorne steht die Lehrkraft, hinten sitzen die Schüler. In der neuen Schule soll es etwas anders laufen. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Verein will in Waiblingen eine Grundschule eröffnen. Die Stadt begleitet das Projekt wohlwollend. Doch es fehlen noch Räume und eine Antwort des Regierungspräsidiums Stuttgart.











Link kopiert



Keine Noten, keine Hausaufgaben: An der Schule, die Vanessa Fernandez und weitere Eltern in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gründen wollen, soll manches anders sein, als das, was man häufig von Regelschulen kennt. Bildung, Bewegung und Beziehung sind die drei Bereiche, die den Gründerinnen des Vereins „BeYOU Bewegung“ besonders wichtig sind und die im Konzept für eine Freie Grundschule in Waiblingen eine tragende Rolle spielen.