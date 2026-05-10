Collien Fernandes nutzt den heutigen Muttertag, um ihre Stimme für Frauen und gegen sexualisierte sowie digitale Gewalt zu erheben. Sie wünsche sich keine Blumen oder Grußkarten, dafür Gewaltfreiheit und Rechte.
Der persönliche Fall von Collien Fernandes (44) hat in Deutschland eine dringend notwendige Debatte über digitalisierte sowie sexuelle Gewalt gegen Frauen und über gesetzliche Lücken angestoßen. Sie nutzt auf Instagram den heutigen Muttertag, um weiterhin auf die Probleme aufmerksam zu machen, sich für Änderungen einzusetzen und auf geplante Demos hinzuweisen.