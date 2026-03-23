Wie klingt Urlaub in der finnischen Seenlandschaft? Unter dem Motto "Chill like a Finn" kann man einen siebentägigen Aufenthalt im Juni in Finnland gewinnen. Die Bewerbung muss allerdings bis Ende der Woche erfolgen.
Wie ein Finne urlauben und die Ruhe genießen - und das auch noch ohne große Kosten? Eine aktuell laufende Aktion von "Visit Finland" soll das ermöglichen. Unter dem Motto "Chill like a Finn" können sich Interessierte für einen siebentägigen Urlaub bewerben. Es gibt aber auch einige Bedingungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllen müssen.