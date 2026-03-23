Wie klingt Urlaub in der finnischen Seenlandschaft? Unter dem Motto "Chill like a Finn" kann man einen siebentägigen Aufenthalt im Juni in Finnland gewinnen. Die Bewerbung muss allerdings bis Ende der Woche erfolgen.

Wie ein Finne urlauben und die Ruhe genießen - und das auch noch ohne große Kosten? Eine aktuell laufende Aktion von "Visit Finland" soll das ermöglichen. Unter dem Motto "Chill like a Finn" können sich Interessierte für einen siebentägigen Urlaub bewerben. Es gibt aber auch einige Bedingungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllen müssen.

"Chill like a Finn": Was wird geboten? "Wir suchen neugierige und abenteuerlustige Paare, die an der 7 Day Challenge in Lakeland im Juni teilnehmen", heißt es auf der Internetseite. Für diejenigen, die schließlich im Rahmen der Aktion anreisen dürfen, geht es zur Finnischen Seenplatte. Die größte Seenplatte in Europa biete "die ultimative Sommerfrische".

Gezeigt werden soll, wie die Finnen in ihrem Sommerurlaub im eigenen Land entspannen, zur Ruhe finden und neue Kräfte tanken. Auf der Webseite wird ein kuratiertes Programm in Aussicht gestellt. Die Rede ist von Erlebnissen, die von Spaziergängen in idyllischen Wäldern über Saunagänge an einem See bis hin zu Highlights für Feinschmecker reichen.

Wie kann man sich bewerben?

Die Bewerbung an sich ist recht simpel. Grundsätzlich sind dafür nur zwei Schritte notwendig: bis zum 29. März um 23:59 Uhr osteuropäischer Sommerzeit (EEST) einen Social-Media-Beitrag posten sowie ein Bewerbungsformular ausfüllen und abschicken.

Gesucht werden ausschließlich Paare. Das heißt aber nicht, dass man sich für die Bewerbung in einer Beziehung befinden muss. Ein solches Paar kann beispielsweise auch aus einem Elternteil mit seinem Kind oder ganz einfach aus Freunden bestehen.

Wer Interesse hat, soll sich als Paar - beide Personen müssen auftauchen - in einem Video auf Englisch vorstellen, und den Clip auf Instagram oder TikTok posten. In dem Clip soll die Frage danach beantwortet werden, wie man sich "einen finnischen Sommerurlaub in der Seenplatte" vorstellt. Der Beitrag muss mit dem Hashtag #ChillLikeAFinn versehen werden. Außerdem müssen Nutzer "Visit Finland" mit @ourfinland auf Instagram oder @visitfinland.com auf TikTok taggen. Nach der Veröffentlichung kann das Formular ausgefüllt werden, das sich auf der Webseite finden lässt.

Dann heißt es warten. Die Auserwählten sollen im April persönlich kontaktiert werden.

Wer kann mitmachen?

Dass man sich als Paar bewirbt, den Social-Media-Beitrag veröffentlicht und das Formular ausfüllt, sind nicht die einzigen Bedingungen. Die Teilnehmenden müssen zudem jeweils mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen keine finnische Staatsbürgerschaft besitzen. Außerdem muss mindestens eine der Personen einen Führerschein besitzen.

"Visit Finland" gehört zu "Business Finland". Die Regierung möchte damit den Tourismus ankurbeln. Da es sich natürlich um eine Marketingkampagne für das Land im Norden handelt, verpflichtet man sich bei der Teilnahme zur Einhaltung weiterer Punkte. So muss man etwa damit einverstanden sein, dass das eigene Gesicht für entsprechende Marketingzwecke herhält.

Daneben muss man unter anderem garantieren, dass man keine Straftaten begangen hat, aktuell kein zivilrechtliches oder strafrechtliches Verfahren gegen einen läuft oder man der Gegenstand derzeitiger Ermittlungen ist. Womöglich für die Organisatoren rufschädigende Dinge aus der Vergangenheit einer Person müssen mitgeteilt werden. Auch muss man versichern, kein Verhalten an den Tag zu legen, des rufschädigend sein oder die Kampagne negativ beeinflussen könnte.

Marken oder Unternehmen sind von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen, nur Privatpersonen dürfen mitmachen. Weitere Infos sind auf der Internetseite und in den vollständigen Teilnahmebedingungen nachzulesen.