Bewegung im Freien: Aidlingen hat jetzt eine Calisthenics-Anlage

Auf dem Sonnenberg können Jugendliche und Sportbegeisterte ab sofort kostenlos mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren. Bürgermeisterin Österle weihte die neue Anlage offiziell ein.
Klimmzüge, Dips und Beinheben – was bisher nur im Fitnessstudio oder im Sportunterricht möglich war, geht nun auch draußen: Auf dem Sonnenberg in Aidlingen gibt es jetzt eine Calisthenics-Anlage. Wie die Verwaltung in einer Pressemeldung mitteilt, kostete die Anlage knapp 17 000 Euro und liegt damit laut Verwaltung im geplanten Budgetrahmen.