Bewegung im Freien: Aidlingen hat jetzt eine Calisthenics-Anlage

Auf dem Sonnenberg können Jugendliche und Sportbegeisterte ab sofort kostenlos mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren. Bürgermeisterin Österle weihte die neue Anlage offiziell ein.

Klimmzüge, Dips und Beinheben – was bisher nur im Fitnessstudio oder im Sportunterricht möglich war, geht nun auch draußen: Auf dem Sonnenberg in Aidlingen gibt es jetzt eine Calisthenics-Anlage. Wie die Verwaltung in einer Pressemeldung mitteilt, kostete die Anlage knapp 17 000 Euro und liegt damit laut Verwaltung im geplanten Budgetrahmen.

Bereits im Sommer 2025 hatten Gemeinderat und Verwaltung im Rahmen einer Spielplatzkonzeption über diese Investition beraten. Dass Aidlingens Jugendliche sich so eine Anlage wünschen, hatte nämlich zuvor schon Jugendreferent Jo Rätz über eine Umfrage ermittelt. Im November 2025 folgte der Beschluss im Gemeinderat.

Auch beim Standort hatten die künftigen Nutzer ein Wörtchen mitzureden: Die Wahl fiel auf den Bereich bei der Sonnenbergschule, direkt in der Nähe des Jugendcafés. In Zusammenarbeit zwischen Bauamt, Jugendreferat und einem ortsansässigen Landschaftsgärtner entstand die Anlage schließlich im Frühjahr 2026.

Trainingsanleitungen gibt es per QR-Code. Foto: Gemeinde Aidlingen

Dass das neue Angebot offenbar ankommt, zeigte sich bereits bei der Einweihung am vergangenen Dienstag: Eine 8. Klasse der Sonnenbergschule testete zusammen mit ihrem Lehrer die verschiedenen Geräte ausgiebig. „Die Anlage wird jetzt schon gerne in den Pausen genutzt“, bestätigt Jugendreferent Rätz.

Calisthenics ist eine Trainingsform, bei der ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet wird. Die Aidlinger Anlage bietet dafür verschiedene Geräte für ein vielseitiges und ganzheitliches Workout an der frischen Luft. Damit auch Anfänger wissen, was sie an den einzelnen Geräten machen können, finden sich an jedem Trainingsgerät detaillierte Übungsbeschreibungen – wahlweise zum Lesen oder per QR-Code zum Abrufen auf dem Smartphone.

Die neue Anlage soll aber nicht alleine den Schülerinnen und Schülern der Sonnenbergschule dienen, sondern der Allgemeinheit zugänglich sein. Genutzt werden kann der Übungsplatz montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr – kostenlos und ohne Anmeldung.