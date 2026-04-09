Betz in Sonnenbühl: Bekannte Spedition aus dem Kreis Reutlingen meldet Insolvenz an

Die bekannte Spedition Betz International – eine Tochterfirma der Willi Betz-Gruppe – meldet Insolvenz an. 140 Jobs sollen in Gefahr sein.

Die bekannte Spedition Betz International aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) hat Insolvenz angemeldet. Dies geht aus den Insolvenzbekanntmachungen des Amtsgerichts Tübingen hervor, wonach das Verfahren am 7. April eröffnet wurde. Als Insolvenzverwalter wurde demnach der Rechtsanwalt Dirk Poff aus Tübingen bestellt. Zuerst hatte der „Münchner Merkur“ darüber berichtet.

Die Betz International GmbH, welche Teil der Willi-Betz-Gruppe ist, beschäftigt rund 140 Mitarbeiter, deren Jobs nun in Gefahr sind. Im „Merkur“ begründete Rainer Bisinger, Geschäftsführer der Betz-Gruppe, den Schritt so: „Umfassende interne Optimierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen konnten diese massiven Belastungen nicht mehr auffangen.“

Betz transportiert vor allem nach Südosteuropa

Der Fuhrpark von Willi Betz fällt vor allem auf Autobahnen vor allem durch die großen, meist gelben LKW-Planen auf. Betz transportiert eigenen Angaben nach Waren aller Art vor allem nach Südosteuropa – von Pkw über Schokolade bis zu frischem Gemüse.

Bereits im Jahr 2010 unternahm die Spedition den Versuch, sich mit der Entlassung von 121 Mitarbeitern gesundzuschrumpfen. Die Unternehmensgruppe habe sich damals aus „defizitären Aktivitäten im In- und Ausland“ zurückgezogen. Damals waren am Stammsitz in Reutlingen 40 Arbeitsplätze betroffen.