Betrugsmasche in Stuttgart: Warnung vor Abzocke mit QR-Code beim Parken

Die Stadt warnt vor Betrug am Straßenrand: Auf mehreren Parkscheinautomaten wurden Aufkleber entdeckt. Wer sie scannt, riskiert hohe Summen zu verlieren.

Die Mitarbeitenden im Vollzugsdienst der Stadt haben normalerweise ihre Augen vor allem auf den am Straßenrand abgestellten Autos – haben diese einen korrekten Parkschein auf dem Armaturenbrett liegen? Doch aktuell müssen sie ihr Augenmerk nicht nur auf die Fahrzeuge mit den Parkscheinen legen, sondern auch auf die Automaten, welche die legitimierenden Papiere ausgeben. Dort haben sich Betrüger zu schaffen gemacht – und QR-Codes aufgeklebt.

Parken kann ganz schön teuer werden in der Stadt – erst recht, wenn man nach Ende der gelösten Parkzeit zum Wagen zurückkommt. Doch noch mehr Geld wird man los, wenn man dieser Tage auf eine Betrugsmasche hereinfällt, die nicht zum ersten Mal in Stuttgart auftaucht. Mit der Absicht, Autobesitzerinnen und -besitzer zu betrügen, haben noch unbekannte Tatpersonen in der Landeshauptstadt an Parkscheinautomaten QR-Codes angebracht. Sie sind auf Datenklau aus – und in der Folge aufs Abräumen von Konten.

Wenn man den Code auf dem Aufkleber mit dem Smartphone ausliest, kommt man auf eine Webseite. Auf dieser kann man aber keine Parkzeit buchen. Stattdessen werden dort Bankdaten oder andere wichtige Daten angefordert. Daher suchen die Mitarbeitenden nach den Aufklebern und entfernen sie, wenn sie diese sehen.

Mobiles Bezahlen fürs Parken läuft in Stuttgart nur über Apps

Zwar ist es in Stuttgart inzwischen möglich zu bezahlen, ohne Münzen oder eine EC-Karte zu verwenden. Das geschehe aber grundsätzlich nicht über QR-Code. Stattdessen wird der Bezahlvorgang über verschiedene Park-Apps abgewickelt. Um eine solche verwenden zu können, muss man sich die App der Anbieterfirma über den Google Play Store bei Android-Handys oder über den App Store für Apple-Geräte herunterladen – also von einer zuverlässigen Quelle. Die Stadt kooperiert mit „Smartparking“, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung.

Die Stadt weist darauf hin, dass der Bezahlvorgang nicht über QR-Code-Aufkleber gestartet wird, sondern immer direkt über die jeweiligen Park-Apps, die man aus zuverlässigen Quellen herunterlädt. .

Bargeld ist nicht mehr notwendig. Beim digitalen Bezahlen muss man informiert sein, welche Methoden sicher sind. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko (Symbolbild)

Die Masche war schon einmal in Stuttgart aufgetaucht. Im Winter und im Frühjahr 2025, kurz nach der Einführung der digitalen Parkscheinmöglichkeit, hatten Tatpersonen die Aufkleber an Automaten angebracht. Unter anderem ist der Fall eines Mannes bekannt, der den Code einlas und 120 Euro abgebucht bekam.

Wer glaubt, Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Digitales Bezahlen an der Parkuhr

Smartparking

In Stuttgart kann man digital seine Parkzeit buchen. Dafür arbeitet die Stadt mit der Initivative „Smartparking“ für digitale Parkraumbewirtschaftung zusammen. Es können verschiedene Apps genutzt werden. Aktuell sind das laut einer Pressemitteilung der Stadt EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster und PARCO.

QR

Als QR-Code bezeichnet man die quadratischen Grafiken mit einer Matrix aus schwarzen und weißen Quadraten, mit denen man mittels Handykamera und App auf Internetseiten kommt. QR steht dabei für „Quick Response“ (schnelle Antwort). Man trifft sie unter anderem in Lokalen an, die über QR-Codes ihre Speisekarte zur Verfügung stellen.