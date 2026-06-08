Betrugsmasche in Stuttgart: Warnung vor Abzocke mit QR-Code beim Parken

Die Stadt warnt vor Betrug am Straßenrand: Auf mehreren Parkscheinautomaten wurden Aufkleber entdeckt. Wer sie scannt, riskiert hohe Summen zu verlieren.
Die Mitarbeitenden im Vollzugsdienst der Stadt haben normalerweise ihre Augen vor allem auf den am Straßenrand abgestellten Autos – haben diese einen korrekten Parkschein auf dem Armaturenbrett liegen? Doch aktuell müssen sie ihr Augenmerk nicht nur auf die Fahrzeuge mit den Parkscheinen legen, sondern auch auf die Automaten, welche die legitimierenden Papiere ausgeben. Dort haben sich Betrüger zu schaffen gemacht – und QR-Codes aufgeklebt.