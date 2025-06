Betrug in Waiblingen: Frau fällt auf gefälschten Broker-Trick herein

Feuerwehreinsatz Brand in Schorndorf – Feuerwehr evakuiert mehrere Häuser

Ein Wohnhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schorndorf brennt am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr rückt aus und evakuiert Häuser – zwei Personen benötigen ärztliche Behandlung.