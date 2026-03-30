Betrug im Kreis Böblingen: 91-Jähriger verliert durch Love-Scamming fünfstellige Summe

1 Beim Love-Scamming wird im Netz die große Liebe suggeriert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Er glaubte an die große Liebe und fiel auf eine Betrügerin herein: Eine 57-Jährige hat einen 91-Jährigen aus dem Kreis Böblingen auf einer Dating-Plattform abgezockt.











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Ein 91-jähriger Mann aus dem Landkreis Böblingen ist auf die sogenannten Love-Scamming-Masche hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, stand der Senior seit dem 28. Februar über eine Dating-Plattform mit einer 57-Jährigen in Kontakt, die ihm die große Liebe suggerierte. Am 26. März bat die Tatverdächtige den 91-Jährigen schließlich um einen größeren Geldbetrag aufgrund einer vermeintlichen Erbschaft und den angeblich damit verbundenen steuerlichen Abgaben.