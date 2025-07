Betriebsrat Zuffenhausen: Porsche: Harald Buck macht Platz für Ibrahim Aslan

1 Harald Buck (Foto) macht als Vorsitzender des Porsche-Betriebsrats Platz für Ibrahim Aslan. Foto: LICHTGUT

Zäsur in der Arbeitnehmervertretung des Autobauers Porsche: Nach der Betriebsratswahl vorige Woche hat sich am Donnerstag der neugewählte Betriebsrat konstituiert. Dabei kam es zu einem Generationswechsel im Vorsitz: Ibrahim Aslan, der bisherige Vertrauenskörperleiter, löst Harald Buck (63) ab, der seit 2022 an der Spitze des Arbeitnehmergremiums stand.