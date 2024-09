Betriebsrat bei Birtat in Murr: Döner mit allem und Mitbestimmung

Betriebsrat bei Birtat in Murr

Im Laufe von 30 Jahren hat sich die Firma Birtat in Murr zur größten Dönerfabrik in Baden-Württemberg entwickelt. Jetzt haben die Mitarbeiter sich einen Betriebsrat erkämpft.











Schmecken wird man den Unterschied wohl nicht. Für die Mitarbeiter handelt es sich aber durchaus um eine neue Rezeptur: Beim Dönerhersteller Birtat in Murr hat die Belegschaft einen Betriebsrat gegründet. Sieben Mitglieder hat er, zwei Frauen, fünf Männer. 114 von 127 Beschäftigten hätten sich an der Wahl beteiligt, teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Stuttgart mit. Das entspreche einer Wahlbeteiligung von fast 90 Prozent.