Betrieb startet am 1. Februar: 5 kuriose Fakten über die Hesse-Bahn

Am 1. Februar nimmt die Hermann-Hesse-Bahn den Betrieb auf. Zum Start haben wir fünf kuriose Fakten um das Projekt und seinen historischen Vorgänger zusammen getragen.
Am 1. Februar ist es soweit: Die Hermann-Hesse-Bahn wird ihren Betrieb aufnehmen. Vorerst zwischen der Kreisstadt Calw und Weil der Stadt (Kreis Böblingen), wo sie ans S-Bahn-Netz der Region Stuttgart anschließt. Die Reaktivierung des Teilstücks der historischen Württembergischen Schwarzwaldbahn hat mehrfach Schlagzeilen gemacht wegen einer Bauzeit von sieben Jahren und Gesamtkosten von 207 Millionen Euro.