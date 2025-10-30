Besuch in Syrien: Wadephul kündigt Millionen-Hilfe für Syrien, Libanon und Jordanien an

Außenminister Wadephul legt in Damaskus einen Schwerpunkt auf humanitäre Fragen. An die Übergangsregierung in der syrischen Hauptstadt hat er eine klare Forderung.
Deutschland unterstützt Syrien, Libanon und Jordanien angesichts der humanitären Krise dort mit zusätzlichen Hilfsmitteln in Höhe von bis zu 52,6 Millionen Euro. Das kündigte Außenminister Johann Wadephul beim Besuch des während des syrischen Bürgerkriegs weitgehend zerstörten Vororts Harasta nordöstlich der Hauptstadt Damaskus an. Der CDU-Politiker wurde vom syrischen Katastrophenschutzminister Raed Saleh begleitet.