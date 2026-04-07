Besuch beim Stierkampf: Spaniens Altkönig Juan Carlos I. wird in Sevilla gefeiert

Zum ersten Mal seit 2020 war Juan Carlos I. wieder in Sevilla - und die Stadt empfing ihn mit Standing Ovations. Begleitet von Tochter Elena besuchte der Altkönig am Ostersonntag die Stierkampfarena Real Maestranza.

Am Ostersonntag besuchte Spaniens Altkönig Juan Carlos I. (88) erstmals seit seinem Wegzug nach Abu Dhabi im Jahr 2020 wieder die andalusische Hauptstadt. Anlass war die traditionelle Eröffnung der Stierkampf-Saison in der legendären Real Maestranza, zu der Juan Carlos I. per Privatjet aus den Emiraten angereist war. In Sevilla an seiner Seite: seine Tochter, Infantin Elena (62), sowie seine Enkel Felipe (27) und Victoria Federica (25).

Laut dem spanischen Magazin "Hola!", war auch Jorge Navalpotro zugegen, der Freund von Victoria Federica, der dem Altkönig per Handschlag begrüßte. Der Empfang im Hotel war von echter Wärme geprägt: Die Enkel begrüßten ihren Großvater gemäß dem Magazin mit einer herzlichen Umarmung.

Als Juan Carlos I. gemeinsam mit Infantin Elena in der Ehrenloge der Arena Platz nahm, brandete Applaus auf. Rufe wie "Es lebe der König!" hallten durch das Rund, die Kapelle spielte die Nationalhymne - und der 88-Jährige dankte es mit der Hand auf der Brust und einem langen Gruß ans Publikum.

Kehrt er bald wieder nach Spanien zurück?

Juan Carlos dankte im Juni 2014 zugunsten seines Sohnes Felipe VI. (58) ab. Zuvor hatten Affären und Berichte über eine Elefantenjagd während der spanischen Wirtschaftskrise sein Ansehen massiv beschädigt. 2020 zog er unter politischem Druck nach Abu Dhabi. Die Frage, ob er dauerhaft in seine Heimat zurückkehrt, bleibt weiter ungeklärt.

Laut "El País" war es sein erster Spanien-Besuch seit November 2025, als er beim Familienessen im Palast El Pardo anlässlich des 50. Jahrestags der Wiederherstellung der Monarchie dabei war. Eine geplante Rückkehr im März für die Regatta des Real Club Náutico de Sanxenxo war am Nahostkonflikt und den damit verbundenen Flugsperrungen gescheitert.

Beim Verlassen seines Hotels stellte sich Juan Carlos I. kurz den wartenden Journalisten. Den Aufenthalt in Sevilla habe er als "fantastisch" empfunden, der Besuch sei allerdings kurz gewesen: "Ich bin wegen des Stierkampfs gekommen." Und dann der Satz, den seine Unterstützer hören wollten: Er werde "prontísimo" - "sehr bald" - wieder nach Spanien kommen. Anschließend flog der Altkönig weiter nach Cascais in Portugal, einer Stadt mit großer persönlicher Bedeutung: Dort, nahe Estoril, verbrachte er einen Teil seiner Jugend. Wie lange er in Portugal bleibt, blieb zunächst offen.