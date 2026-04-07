Besuch beim Stierkampf: Spaniens Altkönig Juan Carlos I. wird in Sevilla gefeiert

Zum ersten Mal seit 2020 war Juan Carlos I. wieder in Sevilla - und die Stadt empfing ihn mit Standing Ovations. Begleitet von Tochter Elena besuchte der Altkönig am Ostersonntag die Stierkampfarena Real Maestranza.
Am Ostersonntag besuchte Spaniens Altkönig Juan Carlos I. (88) erstmals seit seinem Wegzug nach Abu Dhabi im Jahr 2020 wieder die andalusische Hauptstadt. Anlass war die traditionelle Eröffnung der Stierkampf-Saison in der legendären Real Maestranza, zu der Juan Carlos I. per Privatjet aus den Emiraten angereist war. In Sevilla an seiner Seite: seine Tochter, Infantin Elena (62), sowie seine Enkel Felipe (27) und Victoria Federica (25).