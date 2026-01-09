Als Tom Cruise am Set von "Star Wars: Starfighter" vorbeischaute, griff er spontan selbst zur Kamera. Regisseur Shawn Levy verrät nun: Der Hollywoodstar filmte ein Lichtschwert-Duell im Wasser - und versenkte dabei seine teuren Schuhe im Schlamm.

Das hatte wohl niemand auf dem Zettel: Tom Cruise (63) ist jetzt Teil des "Star Wars"-Universums - allerdings nicht vor, sondern hinter der Kamera. Wie Regisseur Shawn Levy (57) in einem Interview mit der "New York Times" verriet, besuchte der "Mission: Impossible"-Star das Set des kommenden Films "Star Wars: Starfighter" in London. Was als harmlose Stippvisite geplant war, entwickelte sich zu einem spontanen Regie-Einsatz.

Eigentlich wollte Cruise am Set nur zusehen, wie Levy und sein Team ein Lichtschwert-Duell im Wasser drehten. Doch ein scherzhafter Vorschlag des Regisseurs hatte unerwartete Folgen: Der Hollywoodstar griff selbst zur Kamera.

Tom Cruise ruinierte seine Schuhe im Schlamm

Cruise watete kurzerhand durch den schlammigen Teich am Set und übernahm die Regie für einen Teil der Szene. "Letzte Woche war Steven Spielberg hier. Und jetzt schwingt Tom Cruise eine Kamera - und ruiniert dabei seine sehr schönen Schuhe", erinnerte sich Levy laut "New York Times" an den besonderen Drehtag. Levy zeigte sich begeistert von Cruises spontanem Einsatz: "Wenn man den Film sieht, weiß man, dass ein Teil davon von Tom Cruise gedreht wurde. Wie cool ist das bitte?", so der Regisseur.

Über die Handlung von "Star Wars: Starfighter" ist bislang wenig bekannt. Der Film ist ein eigenständiger Beitrag und kein Teil der Skywalker-Saga. Die Geschichte spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" und soll laut Levy auf einer Vater-Sohn-Dynamik aufbauen - ein Thema, das sich durch viele seiner Filme zieht, darunter "The Adam Project" und "Real Steel".

Die Hauptrolle in dem Weltraum-Abenteuer übernimmt Ryan Gosling (45). Außerdem sind Matt Smith (43), Mia Goth (32), Aaron Pierre (31) und Amy Adams (51) mit von der Partie. Das Drehbuch stammt von Jonathan Tropper (55), der unter anderem die Serien "Banshee - Small Town. Big Secrets." und "Warrior" entwickelte. Mit Kameramann Claudio Miranda (60) holte sich die Produktion zudem den Mann an Bord, der bereits bei "Top Gun: Maverick" für spektakuläre Flieger-Action mit Tom Cruise sorgte.

Der Kinostart für "Star Wars: Starfighter" ist für den 27. Mai 2027 geplant. Bereits ein Jahr zuvor, am 20. Mai 2026, erscheint mit "The Mandalorian and Grogu" unter der Regie von Jon Favreau (59) ein weiterer Kinofilm aus dem Franchise.