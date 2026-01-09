Als Tom Cruise am Set von "Star Wars: Starfighter" vorbeischaute, griff er spontan selbst zur Kamera. Regisseur Shawn Levy verrät nun: Der Hollywoodstar filmte ein Lichtschwert-Duell im Wasser - und versenkte dabei seine teuren Schuhe im Schlamm.
Das hatte wohl niemand auf dem Zettel: Tom Cruise (63) ist jetzt Teil des "Star Wars"-Universums - allerdings nicht vor, sondern hinter der Kamera. Wie Regisseur Shawn Levy (57) in einem Interview mit der "New York Times" verriet, besuchte der "Mission: Impossible"-Star das Set des kommenden Films "Star Wars: Starfighter" in London. Was als harmlose Stippvisite geplant war, entwickelte sich zu einem spontanen Regie-Einsatz.