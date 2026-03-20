Bester deutscher Start seit vier Jahren: Unheilig feiern gelungenes Comeback in den Charts

Es ist der beste deutsche Start seit vier Jahren: Der Graf und seine Band Unheilig feiern ein gelungenes Comeback in den Charts und landen ihre fünfte Nummer-eins-Platte.
Unheilig dürfen sich über ein gelungenes Comeback freuen. Wie aus einer aktuellen Mitteilung zu den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment im Auftrag des BVMI, hervorgeht, landen der Graf und seine Band ihre fünfte Nummer-eins-Platte. "Liebe Glaube Monster" stelle dabei einen Startrekord auf, es sei das meistverkaufte Album eines nationalen Artists in der ersten Woche seit "Zeit" von Rammstein vor fast vier Jahren, heißt es.