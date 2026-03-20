Bester deutscher Start seit vier Jahren: Unheilig feiern gelungenes Comeback in den Charts

Es ist der beste deutsche Start seit vier Jahren: Der Graf und seine Band Unheilig feiern ein gelungenes Comeback in den Charts und landen ihre fünfte Nummer-eins-Platte.

Unheilig dürfen sich über ein gelungenes Comeback freuen. Wie aus einer aktuellen Mitteilung zu den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment im Auftrag des BVMI, hervorgeht, landen der Graf und seine Band ihre fünfte Nummer-eins-Platte. "Liebe Glaube Monster" stelle dabei einen Startrekord auf, es sei das meistverkaufte Album eines nationalen Artists in der ersten Woche seit "Zeit" von Rammstein vor fast vier Jahren, heißt es.

Der Graf und Unheilig besiegelten mit der Veröffentlichung ihres Albums am 13. März endgültig ihr Comeback. Nachdem der Sänger und seine Band bereits Singles veröffentlicht und Konzerte gegeben haben, folgte das Gesamtwerk. Der Graf sagte im Interview mit spot on news über "Liebe Glaube Monster" unter anderem: "Im Grunde ist das Album eine Reflexion meines Lebens - von klein auf bis heute. Ich hatte neun Jahre Zeit, über vieles nachzudenken, und auch nach dem Comeback habe ich weitergeschrieben und mich erneut mit meinem Leben beschäftigt."

Harry Styles liegt auf Platz drei

Rapper SSIO rangiert mit seinem zehn Jahre alten Werk "0,9" dank einer Jubiläumsedition an zweiter Stelle. Harry Styles steht mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." auf Platz drei und Sarah Connor mit "Freigeistin" auf Rang vier. Dahinter liegt die Power-Metal-Formation Angus McSix mit "Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye" auf Platz fünf.

In den Single-Charts verteidigt unterdessen das Hip-Hop-Duo Lacazette und Jazeek mit "CDY" seine Führung vor Zara Larsson ("Lush Life") und Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia"). Nach oben geht es für das Band-Projekt Tame Impala: "Dracula" verbessert sich der Mitteilung zufolge von 30 auf 15. Musiker Dominic Fike ist dank "Babydoll" (von elf auf sechs) und "White Keys" (von acht auf sieben) gleich doppelt in der Top 10 vertreten.