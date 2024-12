Ein Tipp, den man am liebsten für sich behalten möchte

8 Das Ehepaar Favorat für das Restaurant Zum Hirschen in Fellbach mit Verve und Leidenschaft. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Wahnsinn! In Fellbach überzeugt das feine Essen, aber auch eine Weinkarte, die vielversprechend ist. Eine neue Folge unserer Serie „Besser essen“.











Link kopiert



Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: Zum Hirschen in Fellbach.