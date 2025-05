11 Sie nennen sich „die jungen Hasen“: Die Geschwister Gerhard, Arnold und Margrit Nölly haben 2019 den Betrieb der Eltern in Herrenberg übernommen. Foto: Hotel Gasthof Hasen

Den Gasthof Hasen in Herrenberg gibt es seit über 400 Jahren. Heute ist es ein klassisch-schwäbischer Familienbetrieb mit Schweizer Einflüssen. Ein Besuch im Herzen des Gäus.











In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute: der Gasthof Hasen in Herrenberg.