Mitten im Sterne-Mekka Baiersbronn verbirgt sich im Luxushotel Bareiss ein kulinarischer Schatz. Ein Besuch für unsere Serie „Besser Essen“.
Die Dorfstuben sind der wohl urigste Teil des Hotel-Luxusdampfers Bareiss in Mitteltal. Ein Besuch für unsere Serie „Besser Essen“ in den historischen Räumlichkeiten des Luxushotels. Das Wort Baiersbronn wird sofort mit Sterneküche assoziiert. Eine Feinschmecker-Regel besagt: wo Sternerestaurants sind, da sind gutbürgerliche Restaurants nicht weit. Man kann ja nicht jeden Tag Sterne essen. Und die Ansprüche sind da, um befriedigt zu werden.