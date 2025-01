9 Die rustikale Dorfstube ist ein guter Ort. Foto: Beate Armbruster

Hier gibt es sie noch: Gerichte, die vom Aussterben bedroht sind. Saure Kutteln, Terrine vom Lamm-Nierle oder Hirnsuppe vom Alblamm. Ein Besuch in der Dorfstube in Sonnenbühl-Erpfingen, wo auch an die Zukunft gedacht wird.











In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Dorfstube in Sonnenbühl.