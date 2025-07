Besonderes Konzert im Jugendhaus: Diese Bands rocken und jammen im Treff Warmbronn

1 Mit im Treff Warmbronn dabei: die Local Heroes von Nachbardach Foto: Marius Venturini

Bei einem besonderen Konzert im Treff Warmbronn steht am Samstag nicht nur die Musik im Vordergrund – sondern auch die Geschichten zu den Künstlerinnen und Künstlern.











Das Motto „Musik verbindet die Herzen“ ist das Leitmotiv hinter der Reihe „Jamoe’s Jam Session Night“ im Treff Warmbronn. Hier werden die Geschichten zu Bands, Künstlerinnen und Künstlern erzählt, die Beweggründe, die sie zur Musik geführt haben und vieles mehr. „Mit feurigem Entertainment und einer großen Portion Liebe zur Musik treten an diesen Abenden verschiedene Musiker/Künstler auf der Open Stage auf“, heißt es in der Mitteilung zur neuen Ausgabe am Samstag, 5. Juli.