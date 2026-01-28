Am 28. Januar feiert Chartstürmerin Andrea Berg ihren 60. Geburtstag - und blickt auf eine beeindruckende Karriere voller Leidenschaft, Disziplin und Herzblut zurück. Doch auch abseits der Bühne gibt es über die Schlagerikone einiges zu entdecken.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Andrea Berg zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit Hits wie "Du hast mich tausendmal belogen" oder "Die Gefühle haben Schweigepflicht" hat sie nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen ihrer Fans erobert. Anlässlich ihres 60. Geburtstags ein Blick hinter die Kulissen und auf sechs spannende Fakten über die Frau, die den deutschen Schlager mit zahlreichen Nummer-eins-Alben in Deutschland geprägt hat wie kaum eine andere.

Ausgleich im Privaten Uli Ferber (66) steht Andrea Berg zur Seite. Mit dem Hotelier ist die gebürtige Krefelderin seit 2007 verheiratet. Ihr Mann führt das Hotel Sonnenhof im baden-württembergischen Aspach, zu dem auch viele Tiere wie Ponys und Alpakas oder der Blick auf die Weinberge gehören. In den Betrieb ist auch Andrea Berg involviert. "Es ist wirklich eine schöne heile Welt, in der ich wieder auftanken kann", schwärmte sie 2024 über ihr besonderes Umfeld in der NDR-Talkshow. "Wenn du ein Konzert vor 15.000 Menschen spielst und alle jubeln dir zu, du kommst am nächsten Tag nach Hause und jemand ruft 'Chefin, da und da fehlt was', das mache ich dann so gerne." Sie nähe gerne Gardinchen für die Häuschen im dazugehörigen Chaletdorf oder sei gerne manchmal "aus Spaß" im Service. "Diese Normalität ist für mich ein superschöner Ausgleich."

Der Betrieb mit dieser Großfamilie sei genau das, "wie ich leben will, und wie ich auch vorher schon gelebt habe. Ich habe mit meinen Eltern und meiner Tochter zusammengelebt und die habe ich auch alle eingepackt, die sind mit." Mit einer großen Familie "kann dir nichts passieren, da ist immer einer für den anderen da", betonte Berg.

Familiäre Verbindung

Dazu gehört auch, dass Uli Ferber die Karriere seiner Frau unterstützt: "Mein Mann ist in den letzten Jahren viel dabei, auch jetzt auf unserer großen Arenatour", erklärte die Musikerin Anfang 2025 im Interview mit "t-online". "Das macht mich glücklich und hilft mir. Es ist schön, wenn man die Dinge gemeinsam erleben und genießen kann." Ferber hat einen weiteren Bezug zur Musikwelt.

Denn sein Sohn Andreas Ferber (42) ist der Ehemann von Sängerin Vanessa Mai (33). "Als ich mein erstes Weihnachten mit ihnen verbrachte, war ich unfassbar nervös", gab Mai Ende 2025 in einem "Bild am Sonntag"-Interview über Berg und ihren Schwiegervater an. "Aber sie haben mich liebevoll aufgenommen." Über die Stiefmutter ihres Mannes sagte sie: "Andrea ist eine Ikone. Aber auch einfach Familie." Die beiden arbeiteten auch schon zusammen, das Duett "Unendlich" erschien 2022.

Soziale Ader

Soziales Engagement gehört ebenfalls zu Bergs Leben. Insbesondere die Palliativmedizin und die Hospiz-Arbeit liegt ihr am Herzen. "Mein Vater hat mich geprägt", offenbarte Berg im "t-online"-Gespräch. "Er war Feuerwehrmann und sagte immer, das Leben hängt am seidenen Faden und niemand weiß, wie lange er bleiben kann. Ich habe das verinnerlicht und erfreue mich an jedem schönen Moment und ganz bewusst an jeder Kleinigkeit." Für ihr Engagement wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Stadtsiegel der Stadt Krefeld und dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Die Anfänge

Ihr Einsatz hat auch mit Bergs Leben vor der Musikkarriere zu tun. Bevor sie 1992 ihr erstes Studioalbum veröffentlichte, arbeitete sie als Krankenschwester. "Meine Erfahrungen, die ich als Krankenschwester in der Onkologie gemacht habe, waren sehr prägend", sagte Berg 2010 im Interview mit der "HNA". "Damals starben die Menschen irgendwo allein in Kliniken. Der Ansatz der Palliativmedizin, dass jeder Mensch ein Recht auf einen schmerzfreien, selbstbestimmten Tod hat, ist erst in den letzten Jahren entstanden. Das ist noch immer ein Tabuthema."

Ritual und Aberglaube

Für Berg geht es in ihrem neuen Lebensjahr wieder auf die Bühne. Von Juni bis September sind einige Sommer-Open-Airs geplant. Im Herbst 2027 folgt dann eine große Arenatour. Ein Getränk darf bei ihren Auftritten nie fehlen: Andrea Berg und ihr Team genehmigen sich als Ritual vor jeder Show ein kleines Glas eines Kräuterlikörs. "Hinter der Bühne kommen alle zusammen, wir nehmen uns an den Händen und schwören uns ein und jeder kriegt einen kleinen Jägermeister", erzählte sie in der NDR-Talkshow. "Wir haben es immer gemacht, bis auf ein einziges Mal", sagte die Sängerin.

Prompt kam es bei besagtem Auftritt im Rahmen ihrer "Seelenbeben"-Tournee zu einem Pyro-Unfall. "Ich habe mich unwahrscheinlich verbrannt", erzählt Berg. Danach habe sie sich geschworen, nie wieder auf ihr Kräuterlikör-Ritual zu verzichten. Die Verbrennungen durch den Feuer speienden Pyrotechnik-Drachen ließ sie danach mit einem Tattoo verschwinden. Berg erklärte die Motive 2017 im "Bild"-Interview: "Der Feuervogel symbolisiert meinen Papa, der war Feuerwehrmann und hat mich immer beschützt. Die Traumfänger stehen für die Freiheit, Träume zu leben. Der Schmetterling symbolisiert meine Tochter."

Das Rezept ihres Bühnenerfolgs

Neben Pyrotechnik, aufwändiger Bühnenkunst und Hingucker-Outfits gehört auch eine besondere Zusammenarbeit zum Erfolgsrezept für Bergs Performances: DJ Bobo (58) entwickelt seit Jahren ihre Shows mit. "Bobo und ich sind so etwas wie Seelenverwandte", erklärte Berg 2018 im "Blick"-Interview. "Wir sind beide kreativ verrückt. Wir befruchten uns gegenseitig. Mit ihm macht die Arbeit riesigen Spaß." Kennengelernt hätten sie sich bereits 2009, die erste Zusammenarbeit folgte 2012 für die "Abenteuer"-Show mit einem Piratenschiff.