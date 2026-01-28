Am 28. Januar feiert Chartstürmerin Andrea Berg ihren 60. Geburtstag - und blickt auf eine beeindruckende Karriere voller Leidenschaft, Disziplin und Herzblut zurück. Doch auch abseits der Bühne gibt es über die Schlagerikone einiges zu entdecken.
Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Andrea Berg zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit Hits wie "Du hast mich tausendmal belogen" oder "Die Gefühle haben Schweigepflicht" hat sie nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen ihrer Fans erobert. Anlässlich ihres 60. Geburtstags ein Blick hinter die Kulissen und auf sechs spannende Fakten über die Frau, die den deutschen Schlager mit zahlreichen Nummer-eins-Alben in Deutschland geprägt hat wie kaum eine andere.