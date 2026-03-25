Wie eine schwäbische Kleinstadt im Kreis Ludwigsburg zum edelsten aller Getränke kam und warum dort weitaus mehr Champagner fließt als überall sonst im Land.
Besigheim ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Flecken Erde. Das Städtchen an Neckar und Enz wird als schönster Weinort gehandelt, besticht durch seine idyllische Lage und seine malerische Altstadt. Außerdem wird in Besigheim weitaus mehr Champagner getrunken als in jeder anderen schwäbischen Kleinstadt. Oder auch Großstadt. Woran liegt das?