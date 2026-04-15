Besondere Premiere: Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Wachsfiguren in Berlin

Bill und Tom Kaulitz werden als erste Zwillinge in der Geschichte des Madame Tussauds Berlin als Wachsfiguren verewigt. Die Enthüllung ist für den Sommer 2026 geplant.
Bill und Tom Kaulitz (36) ziehen ins Madame Tussauds Berlin ein - und setzen dabei gleich einen historischen Maßstab. Erstmals seit der Eröffnung des Berliner Wachsfigurenkabinetts im Jahr 2008 werden die Figuren eines Zwillingspaars gleichzeitig der Öffentlichkeit präsentiert. Die Enthüllung ist laut dem Wachsfigurenkabinett für den Sommer 2026 geplant.