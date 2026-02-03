„Braucht es eigentlich nicht“: Kretschmann hält wenig vom Beamtenstatus für Lehrer

Nur noch Angestellte im Klassenzimmer? Für Regierungschef Kretschmann gibt es eigentlich keine guten Gründe für die Verbeamtung von Lehrern.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält wenig vom Beamtenstatus von Lehrerinnen und Lehrern. „Nein, den braucht es eigentlich nicht“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart auf die Frage eines Journalisten, ob es den Beamtenstatus für Lehrer denn unbedingt brauche. „Das muss man nicht als hoheitliche Aufgabe organisieren, es gibt ja auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer, die können ihren Beruf genauso ausüben.“ Es gebe keine tieferen Gründe für den Beamtenstatus. „Man kann das auch anders machen.“