„Bertie Goods“-Filialen: Automaten-Shops in Stuttgart machen dicht

Während der Corona-Krise boomten die 24-Stunden-Shops des Start-ups Smark. Nun haben zwei Automatengeschäfte der Kette „Bertie Goods“ in Stuttgart geschlossen. Das steckt dahinter.

Die Schilder sind abgehängt, die Obstregale leergeräumt und die Kaffeemaschine abgebaut: Nach knapp vier Jahren ist Schluss mit 24-Stunden-Shoping in Stuttgart. Die Selbstbedienungs-Supermärkte der Marke „Bertie Goods“ haben dicht gemacht. Die beiden Filialen – eine im Stuttgarter Westen und eine im Heusteigviertel – haben ihre Pforten für immer geschlossen. Dort gibt es künftig keine Lebensmittel mehr aus dem Automaten.

Der Grund für das Aus: Das Start-up Smark Robotics hat kein Geld mehr. Gegen das Unternehmen war vor knapp drei Jahren ein Insolvenzverfahren am Amtsgericht Stuttgart eingeleitet worden. Seit Anfang dieses Jahres ist nun klar: Smark ist pleite. Das Insolvenzverfahren ist wegen Masseunzulänglichkeit eingestellt worden, teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts mit. Das heißt: Es ist nicht genug Insolvenzmasse da, um Ladenmiete und Gehalt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zahlen. Auf mehrere Anfragen unserer Redaktion hat Smark nicht reagiert.

Leer stehendes Geschäft in Stuttgart-West: Der 24-Stunden-Shop „Bertie Goods“ ist ausgezogen aus dem Laden in der Schwabstraße. Foto: StZN

Die Selbstbedienungsläden boomten wären der Coronakrise. Das lag unter anderem daran, dass Einkaufen kontaktlos möglich war. Die „Bertie-Goods“-Läden waren 24 Stunden am Tag geöffnet und funktionierten ohne Kassiererinnen und Kassierer.

Die Kunden wählten in den Geschäften einfach Mandelmilch, Gummibärchen und Biowein auf einem Touch-Display aus und zahlten per Karte. Ein Roboterarm holte die Lebensmittel aus Kühlfächern in einem Minilager und legte die Waren in einen Korb. Sobald alles eingesammelt war, öffnete sich eine Schiebetür – und die Bestellung ließ sich aus einem Fach nehmen.

Das Automaten-Start-up Smark hatten Philipp Hoening und Maximilian Ehret nach ihrem Studium gegründet. Das Ziel: Mit den Automaten wollten sie Lebensmittel von Landwirten und Metzgern aus der Region in den Mittelpunkt rücken, die ansonsten nicht wettbewerbsfähig gewesen wären, sagten die Betreiber zur Eröffnung im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2020 hatten Investoren mehr als drei Millionen Euro in das Projekt gesteckt. Damals testeten die Betreiber ihre Robotertechnik noch in der so genannten Kesselkiste, einem Holzhäuschen mitten in der Halle des Hauptbahnhofs – und legten die Lebensmittel teilweise noch selbst in die Einkaufskörbe.

Zwei Jahre später eröffnete im Heusteigviertel der erste Shop, der damals noch „Roberta Goods“ hieß – bevor es Streit um Namensrechte gab und die Filialen in „Bertie Goods“ umbenannt wurden. Kurz darauf eröffnete auch das 24-Stunden-Geschäft in Stuttgart-West am Bismarckplatz in der Schwabstraße, wo zuvor der Obstladen „Früchtle“ beherbergt war. Zwei weitere Filialen gab es in Oldenburg und Aalen. Auch dort ist nun Schluss mit Selbstbedienung.