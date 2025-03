Bernius dirigiert Mozarts Requiem: Tod und Erklärung

1 Originalklang-Dirigent Frieder Bernius hat in der Stuttgarter Markuskirche Mozarts Requiem entharmlost. Foto: Roberto Comuzzo

Frieder Bernius dirigiert Mozarts Requiem und die Symphonie Funèbre von Joseph Martin Kraus in der Stuttgarter Markuskirche. Er intensiviert in der Musik den Ausdruck von Trauer, Angst und Zuversicht, statt ihn in einer Hülle des Wohlklangs zu verharmlosen.











Wie der Tod klingt? Vielleicht wie diese stockende c-Moll-Umlaufbahn, in der gedämpfte Paukenschläge, rast- und ratlose Synkopen die Sprachlosigkeit der Trauer umkreisen, in diesem Fall um den ermordeten schwedische König. Bald schimmert zwar milde As-Dur-Verklärung in Joseph Martin Kraus’ Symphonie Funèbre. Aber Erlösung vom Tod klingt anders. Vielleicht so: Zum hohen B wirbelnde Koloraturen kontrapunktieren ein Motiv, das für Kreuz und Todespein steht. Das musikalische Kruzifix, das Mozart ins Kyrie-Thema seines unvollendeten Requiems nagelte, hat er von Händels „Messias“ abgenommen, wo dieselbe Vierton-Kreuzung das Leiden des Erlösers bezeichnet: ein fixes Kreuzmotiv, Klangsymbol des christlichen Glaubenskerns.