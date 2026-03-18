Berliner Flughafen: Warnstreik legt Flugbetrieb am BER lahm

Kein Passagierflug startet oder landet seit dem Morgen am Flughafen BER. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Die meisten Fluggäste wurden aber rechtzeitig informiert.
Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit dem Morgen und den ganzen Tag über der gesamte Passagier-Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.