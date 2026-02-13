Berlinale: US-Star Haley Lu Richardson beweist ihr Breakdance-Talent

Der erste Berlinale-Breakdance sorgt für Aufsehen: Haley Lu Richardson zeigt ihre Skills und beeindruckt damit nicht nur ihren Co-Star Sam Rockwell nachhaltig.
Eigentlich hatte Schauspielerin Zazie Beetz (34) am zweiten Abend der Berlinale die Premiere ihres neuen Films für einen eindrucksvollen Auftritt genutzt. Die gebürtige Berlinerin, die sich unter anderem mit Auftritten im Oscar-prämierten Film "Joker" oder der Superhelden-Comedy "Deadpool 2" längst einen Namen in Hollywood gemacht hat, begeisterte in einem auffälligen Kleid mit wildem Schnitt. Doch dann legte ihr Co-Star Haley Lu Richardson (30) einen spontanen Breakdance hin und stahl nicht nur Beetz die Show.