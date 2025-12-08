Berlin: Verdächtiger ist lieber im Gefängnis, als Namen zu verraten

Seit November schweigt ein Verdächtiger in einem Berliner Gefängnis über seinen Namen. Die Polizei rätselt und setzt jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Ein mutmaßlicher Räuber sitzt in Berlin lieber seit fast vier Wochen im Gefängnis, als seinen Namen zu verraten. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Identifizierung des Mannes und veröffentlichte ein Foto. Der mutmaßliche Täter habe am Vormittag des 13. November eine Frau in einer Bar im Legiendamm in Berlin-Mitte bedroht, teilte die Polizei mit.