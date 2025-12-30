Berlin: Sterbender Mann an Weihnachten in U-Bahnhof bestohlen

Ein 65-Jähriger liegt in einem U-Bahnhof im Sterben. Später zeigen Überwachungskameras: Kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte nähert sich ihm ein Unbekannter und durchsucht ihn.
Ein sterbender oder bereits toter Mann ist an Weihnachten in einem Berliner U-Bahnhof bestohlen worden. Polizei und Sanitäter seien in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag gegen 0.40 Uhr in den Bahnhof Hermannplatz in Neukölln alarmiert worden, weil ein lebloser Mann auf einer Bank zusammengebrochen war, sagte ein Polizeisprecher. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.