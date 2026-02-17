Im Februar 2019 wird die 15-jährige Rebecca in Berlin vermisst gemeldet. Die zuständige Mordkommission hält den Mann ihrer Schwester für ihren Mörder. Beweise gibt es bis heute nicht.
Sieben Jahre nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin sind bislang rund 3.500 Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Allein seit einem erneuten Großeinsatz der Polizei in Brandenburg im vergangenen Herbst seien 150 Hinweise dazu gekommen, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Alan Bauer, der dpa. „Es gehen regelmäßig weitere Hinweise ein.“ Denen gehe man nach.