Berlin: Razzia nach Anschlag auf Strommast im September

50.000 Menschen waren ohne Strom, für Tech-Unternehmen bedeutete es einen Millionenschaden: Nun gibt es Durchsuchungen der Polizei zu einem Anschlag auf das Berliner Stromnetz.
Ein halbes Jahr nach einem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof hat die Polizei eine Razzia gegen Verdächtige gestartet. Am Morgen wurden an etwa einem Dutzend Orten in der Hauptstadt und auch in anderen Bundesländern Wohnungen und andere Räume durchsucht, wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr. Nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ richtet sich der Einsatz gegen eine anarchistische Gruppe.