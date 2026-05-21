Bergung gescheitert: Toter Buckelwal „Timmy“ bleibt vorerst vor dänischer Urlaubsinsel Anholt liegen

1 Am frühen Donnerstagabend lag der stark aufgeblähte Walkadaver umringt von Möwen vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt (Archivbild). Foto: dpa/Marcus Golejewski

Dänische Behörden wollten den Kadaver von Buckelwal „Timmy“ von der Insel Anholt aufs Festland bugsieren. Doch ein erster Versuch ging schief. Wie es nun weitergehen soll.











Link kopiert



Nach erfolglosen Transportversuchen bleibt der Kadaver des als „Timmy“ bekannten Buckelwals voraussichtlich über Pfingsten vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt liegen. Die dänischen Behörden hatten zunächst probiert, den Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn anschließend in einen Hafen auf dem Festland zu bringen. „Es ist nicht gelungen, den geplanten Transport durchzuführen“, teilte Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde mit. Stattdessen stecke der Wal nun auf einer Sandbank fest.