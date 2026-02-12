Im TV-Krimi "Steirerwahn" spielt "Tatort"-Star Harald Krassnitzer den Anführer eines verschworenen Männerbundes, der Edelbrand nach einer mittelalterlichen Geheimprozedur herstellt - und einen Mörder in den eigenen Reihen fürchtet.
Fans von Harald Krassnitzer (65) schätzen den Österreicher als Wiener "Tatort"-Kommissar Moritz Eisner - zwei Fälle stehen noch aus. Doch im neuen TV-Krimi "Steirerwahn" (12. Februar, 20:15 Uhr, Das Erste) zeigt sich der vielfach ausgezeichnete Schauspieler von einer ganz anderen Seite. Als wortgewaltiger Reinhard Posch führt er einen zehnköpfigen Bund von Puristen an, die nach einer mittelalterlichen Geheimprozedur einen teuren Edelbrand herstellen. Eine undurchsichtige Figur, die für seine "Apfelbrenner" zwar die Hand ins Feuer legt - gleichzeitig aber einen gnadenlosen Mörder in den eigenen Reihen fürchtet.