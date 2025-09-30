Bergläufer Johannes Löw: Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Der Möhringer Extremläufer Johannes Löw hat sich seinen Traum vom Auftritt im Nationaltrikot erfüllt. Nun hat er bereits weitere Pläne.
Allein gut 81 Kilometer zu Fuß sind ja schon eine mächtige Aufgabe – aber noch nichts im Vergleich dazu, wenn die Strecke auch noch über 5413 Höhenmeter führt. Eine Tortur, sollte man meinen. Aber Johannes Löw hat diese gern absolviert, hat sich für ihn damit doch ein sportlicher Traum erfüllt. Der 37-jährige Extremsportler aus Möhringen darf sich nun WM-Teilnehmer nennen. Bei den sogenannten World Mountain- und Trailrunning-Championships im spanischen Canfranc feierte er sein Debüt im Nationaltrikot.