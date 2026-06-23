Bergheimer Steige in Stuttgart: Schildbürgerstreich – Falsche Hinweise auf Baustelle an der Bergheimer Steige

Die Stadt will den Unfallschwerpunkt entschärfen, dafür muss die Straße zwischen Weilimdorf und Schloss Solitude gesperrt werden – für knapp vier, nicht für zwei Monate wie angegeben.
Seit 19 Jahren fährt Georg Schulze auf dem Weg zur Arbeit über die Bergheimer Steige, meist ärgert er sich über den zahlreichen Verkehr auf der engen, 1,3 Kilometer langen Waldstraße, die sich von Weilimdorf bis zum Parkplatz Schloss Solitude schlängelt. Vor wenigen Tagen musste Schulze hingegen herzhaft lachen. Der Grund dafür waren die Schilder, die auf die anstehende Sanierung hindeuteten: „Auf diesen stand eine Warnung, dass die Bergheimer Steige wegen der Arbeiten gesperrt werden muss – und zwar von Mitte Juli bis Mitte September.“ Für den ortskundigen Pendler ein Schildbürgerstreich der Stadt. Schließlich soll die Sanierung des Unfallschwerpunkts an der sogenannten Mittleren Kehre laut Plänen knapp vier Monate dauern.