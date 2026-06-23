Bergheimer Steige in Stuttgart: Schildbürgerstreich – Falsche Hinweise auf Baustelle an der Bergheimer Steige

Die Stadt will den Unfallschwerpunkt entschärfen, dafür muss die Straße zwischen Weilimdorf und Schloss Solitude gesperrt werden – für knapp vier, nicht für zwei Monate wie angegeben.

Seit 19 Jahren fährt Georg Schulze auf dem Weg zur Arbeit über die Bergheimer Steige, meist ärgert er sich über den zahlreichen Verkehr auf der engen, 1,3 Kilometer langen Waldstraße, die sich von Weilimdorf bis zum Parkplatz Schloss Solitude schlängelt. Vor wenigen Tagen musste Schulze hingegen herzhaft lachen. Der Grund dafür waren die Schilder, die auf die anstehende Sanierung hindeuteten: „Auf diesen stand eine Warnung, dass die Bergheimer Steige wegen der Arbeiten gesperrt werden muss – und zwar von Mitte Juli bis Mitte September.“ Für den ortskundigen Pendler ein Schildbürgerstreich der Stadt. Schließlich soll die Sanierung des Unfallschwerpunkts an der sogenannten Mittleren Kehre laut Plänen knapp vier Monate dauern.

Nach wenigen Tagen wurden die Schilder zwar wieder abgebaut. Dennoch reichte die Zeit aus, „um für einige Lacher bei der Arbeit zu sorgen“, schmunzelt Schulze. Gemäß dem Motto „Finde den Fehler“, ernteten seine Berichte bei vielen Kollegen aber auch Kopfschütteln. „Das passt einfach zur Stadt Stuttgart“, gab es auch Anspielungen auf die sich immer wieder verschiebenden Inbetriebnahmeprognosen für Stuttgart 21.

Bergheimer Steige wird ab 13. Juli gesperrt

„Leider kam es zu einem Missverständnis mit der beauftragten Schilderfirma“, zitiert Stadtsprecher Oliver Hillinger aus einer Antwort der Verwaltung. Inzwischen stehen die Schilder mit dem richtigen Datum. Der Startschuss für die Sanierung und damit der Sperrung der Bergheimer Steige fällt am Montag, 13. Juli. Voraussichtlich bis Ende September wird für rund 1,5 Millionen Euro der Unfallschwerpunkt baulich entschärft. Das Land beteiligt sich mit 893.000 Euro an den Kosten.

Neue Fahrbahnbeläge werden an besonders beanspruchten Stelle aufgebracht, die Schutzplanken erneuert, die Trassenführung und die Fahrbahnentwässerung optimiert. Es handele sich aber nicht um einen Ausbau, kontert die Stadt die Kritik des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in Stuttgart. Dieser wirft der Stadt vor, einen bewussten, schleichenden Ausbau der Bergheimer Steige voranzutreiben und spricht gar von einem „Schwarzbau am Schloss Solitude“.

Fahrzeuge mit einer Breite bis zu 2,20 Meter sind erlaubt

Für Schulze ist die Sanierung hingegen notwendig. Schließlich habe der Verkehr vor allem von Lastwagen und Lieferfahrzeugen gefühlt zugenommen. Einen Grund dafür sieht der Dauerpendler aus dem Stuttgarter Westen in der Anfang 2015 erfolgten Erweiterung der Fahrerlaubnis. Grundsätzlich ist die Bergheimer Steige für Lastwagen gesperrt. Aber seitdem dürfen nicht mehr nur zwei, sondern 2,20 Meter breite Fahrzeuge die enge, durch zahlreiche Kehren gekennzeichnete Strecke nutzen. Das hält Schulze nicht nur für problematisch, die Breite der Bergheimer Steige sei schließlich nicht mitgewachsen. Vielmehr sogar „gefährlich bis fahrlässig“ angesichts des Puffers von 40 Zentimetern zwischen sich entgegenkommenden Fahrzeuge, der weggefallen ist, rechnet er vor.

Die Stadt begründet die Umstellung mit den immer größeren Abmessungen der Fahrzeuge. „Die Autos sind heute länger und breiter als früher, somit war eine Anpassung notwendig“, heißt es vom Amt für öffentliche Ordnung. Eine Vermessung der Bergheimer Steige habe ergeben, dass dies vertretbar sei. Insbesondere um im Interesse der Rechtssicherheit eindeutige Regelungen zu erlassen. Generell umfasse das Verbot weiter alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen – und auch zu breite Autos. Vor dem Hintergrund der topografischen Gegebenheiten mit einem Höhenunterscheid von 200 Metern verweist die Stadt darauf, dass nach wie vor aus „Gründen der Verkehrssicherheit die Breitenbeschränkung angeordnet werden musste“.