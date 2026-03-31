Bergheimer Steige in Stuttgart: Freie Wähler fordern schnelle Sanierung des Unfallschwerpunkts

Die Straße zwischen Weilimdorf und Schloss Solitude soll zum Teil saniert werden. Die Fraktion befürchtet Auswirkungen auf den Straßenverkehr – auch wegen des Engelbergtunnels.
Grundsätzlich begrüßen die Freien Wähler, dass der Unfallschwerpunkt auf der Bergheimer Steige zwischen Weilimdorf und Schloss Solitude entschärft werden soll. Doch die Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat sorgt sich auch um die verkehrsbedingten Auswirkungen der Baustelle. Die Maßnahme soll daher so kurz wie möglich gehalten und vor allem auch erst in Angriff genommen werden, wenn im Engelbergtunnel wieder möglichst viele Fahrspuren zur Verfügung stehen. Denn noch sind diese nach dem Brand eine Lastwagens teilweise gesperrt.