Gute Nachrichten für alle Fans von Hans Sigl: Das ZDF hat den Starttermin für die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" verkündet. Die neuen Folgen laufen ab Januar 2026.

Die Warterei hat ein Ende: Das ZDF hat den Starttermin für die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" bekannt gegeben. Ab dem 8. Januar 2026 läuft die beliebte Arztserie mit Hans Sigl (56) als Dr. Martin Gruber wieder donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neuen Folgen bereits ab dem 1. Januar 2026 in der ZDF Mediathek streamen.

Insgesamt acht neue Episoden erwarten die Fans in der kommenden Staffel. Die Serie bleibt dabei ihrem bewährten Erfolgsrezept treu: "Spannende Arztgeschichten gemischt mit zwischenmenschlichen Beziehungen" vor der Bergkulisse des Wilden Kaisers, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Das Ensemble kehrt zurück

Neben Hauptdarsteller Hans Sigl sind wieder zahlreiche bekannte Gesichter dabei: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Natalie O'Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Hilde Dalik, Lieselotte Voß, Frédéric Brossier, Barbara Lanz, Annika Ernst, Nathalie Schott, David Ali Rashed und Mina Özlem Sagdic gehören zum festen Cast. In Episodenrollen treten unter anderem Kathrin von Steinburg, Herbert Knaup, Leslie Malton und Jakob Seeböck auf.

Die 18. Staffel endete mit einem dramatischen Cliffhanger: Martin Gruber heiratete spontan seine Verlobte Karin (Hilde Dalik), doch die Feierlichkeiten wurden von einem Schicksalsschlag überschattet. Rolf Pflüger (Wolfram Berger) erlitt nach einem heftigen Streit mit seiner Tochter Caro (Barbara Lanz) einen tödlichen Infarkt. Lilli (Ronja Forcher) steht vor einer schweren Entscheidung zwischen Familienstreit, dem Erbe des Landhandels und ihrer eigenen Zukunft.

Rekordquoten für Staffel 18

"Der Bergdoktor" läuft seit 2008 im ZDF - und hat in all den Jahren offenbar nichts von seiner Zugkraft eingebüßt. Die 18. Staffel knackte in der ZDF Mediathek einen historischen Rekord: Bis Anfang März 2025 verzeichneten die Folgen insgesamt über 21 Millionen Views - mehr als jemals zuvor. Pro Episode entspricht das durchschnittlich 2,64 Millionen Abrufen.

Im klassischen Fernsehen überzeugte die Serie ebenfalls: Die acht Folgen der 18. Staffel erreichten im Durchschnitt über 5,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Beim jüngeren Publikum erzielte die Serie einen Marktanteil von 11,1 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es auch für die Zeit nach Staffel 19. "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte", betonte Hans Sigl in einem Interview mit "Bunte". Eine 20. Jubiläumsstaffel erscheint damit so gut wie sicher.