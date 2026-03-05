Benzinpreise in Echtzeit: Hier gibt es den günstigsten Sprit in und um Böblingen

Hier gibt es den günstigsten Sprit in und um Böblingen

1 Die Spritpreise sind zuletzt stark angestiegen. Wie sehen die Preise in Böblingenu und Umgebung heute aus? Foto: Marcus Brandt/dpa

Der Krieg im Nahen Osten lässt die Spritpreise auch in und um Böblingen stark ansteigen. Wo lässt sich aktuell am günstigsten tanken? Wir haben die Preise in Echtzeit.











Im Nahen Osten herrscht nach dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran Krieg. Nachdem der Iran die wirtschaftlich wichtige Straße von Hormus geschlossen hat, sind auch die Öltransporte betroffen. Auch für Autofahrer im Kreis Böblingen hat dies Folgen. Diese müssen an der Tankstelle derzeit tief in die Tasche greifen. An vielen Tankstellen liegen die Preise seit Tagen regelmäßig knapp unter, bei oder gar über zwei Euro pro Liter – egal ob Super, Diesel oder E10. Das zeigen Daten der Plattform „Tankerkönig-API / Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“, die unserer Zeitung vorliegen.