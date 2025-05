Benefizverkauf fürs Tierheims: Eine Margarite für Bello und Minka

1 Eine ganze Lkw-Ladung Balkonpflanzen warten auf ihre Käufer. Foto:

Das Außengelände des Tierheims in Botnang verwandelt sich am 31. Mai und am 1. Juni in eine riesige Gärtnerei. Hunderte Pflanzen stehen für den Benefizverkauf bereit.











In den Balkonkästen ist jetzt der Saisonwechsel angesagt. Tulpen, Narzissen und Bellis sind verwelkt. Jetzt sind die Sommerblumen an der Reihe, und genau die gibt es in Hülle und Fülle am kommenden Wochenende, 31. Mai und 1. Juni, auf dem Gelände des Stuttgarter Tierheims in Botnang. Mit dem Kauf zum Schnäppchenpreis ist gleich noch eine gute Tat verbunden, denn der Tierschutz ist chronisch knapp bei Kasse und kann jeden Euro gebrauchen. Der Benefiz-Pflanzenverkauf Ende Mai hat mittlerweile schon Tradition.