Benefizaktion Weihnachtsmann &Co.: Alle Jahre wieder lockt das Wildgulasch

Statt auf Pommes und Bratwurst setzt Weihnachtsmann & Co. am Stand auf deftige Hausmannskost. Das begeistert Stammgäste und Neulinge gleichermaßen.
Pünktlich zur Mittagszeit bildet sich eine lange Schlange vor dem Weihnachtsmann und Co.- Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Alte und junge Menschen, Geschäftsleute in Anzügen und Kostüm, Senioren und Studierende: sie alle stehen an, um ein Mittagessen zu ergattern. Unter ihnen gibt es jene, die zum ersten Mal am Stand sind: „Ich wurde von Kollegen überzeugt, die waren schon öfter hier und sind alle begeistert. Deshalb machen wir hier heute vor Weihnachten noch mal ein gemeinsames Mittagessen“, erzählt eine Besucherin aus Stuttgart. Ob sie der erste Löffel überzeugt? „Hmm ja, das schmeckt sehr lecker“, so ihr erster Eindruck vom Wildgulasch mit Champignons und Pfifferlingen, das es für 10,50 Euro gibt. Für die Wildschwein-Rote, die sich Timo aus Sindelfingen gesichert hat, werden gerade mal drei Euro fällig. „Das ist einfach mal was anderes. Wir gehen in der Mittagspause zur Weihnachtszeit oft auf den Weihnachtsmarkt und sind froh, etwas Abwechslung zu haben“, erzählt er.