Björn Albrecht würdigt sein großes Vorbild Roger Cicero mit einem Konzert: Er steht in Kernen für den guten Zweck auf der Bühne – unterstützt von hochkarätigen Musikern.
Im Alter von drei Jahren flog Björn Albrecht aus der musikalischen Früherziehung. Der Lehrer schickte ihn in den Geigenunterricht, und im selben Jahr stand der Bub erstmals auf der Bühne – mit einer sogenannten „Sechzehntel-Geige“. Am Dienstag, 24. März, Beginn 19.30 Uhr, tritt der 19-Jährige, der in Lübeck geboren wurde und in Backnang wohnt, im Bürgerhaus in Kernen auf.