Belgien: Teenager soll Anschlag auf Moschee geplant haben

Das hat Mode mit Ausstrahlung zu tun Method Dressing: So funktioniert der Trend im Alltag

Fühlen wie die Heldin des Lieblingsfilms? Method Dressing bringt Hollywood-Glamour in alltägliche Situationen. Stars wie Zendaya machen es vor, indem sie Kleidung tragen, die Geschichten erzählt und Persönlichkeiten unterstreicht. So lässt sich der kreative Modetrend in den Alltag integrieren.