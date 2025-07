Belgien: Feuer zerstört Hauptbühne von Tomorrowland-Festival

1 Eine riesige Rauchwolke war am Mittwochabend über dem Festivalgelände zu sehen. Foto: AFP/TOM GOYVAERTS

Das belgische Tomorrowland zählt zu den größten Elektromusik-Festivals der Welt. Kurz vor dem Start brennt plötzlich die Hauptbühne. Die Organisatoren wollen dennoch feiern.











Die Hauptbühne eines der weltweit größten Elektromusik-Festivals ist kurz vor dem Beginn an diesem Freitag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Wie die Organisatoren nach dem Brand am Mittwoch mitteilten, soll das Event mit dem Namen Tomorrowland allerdings dennoch stattfinden. Zu ihm werden an den nächsten beiden Wochenenden im belgischen Boom rund 400.000 Besucher aus mehr als 200 Ländern erwartet.