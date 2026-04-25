Belebte Innenstädte: Und der Leonberger Marktplatz lebt doch!

Die „Lange Kunstnacht“ hat gezeigt, was in der Altstadt möglich ist. Dieser Schwung darf nicht verebben, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Es ist 21.30 Uhr: Der Marktplatz ist voll mit Menschen. Im Hintergrund läuft Partymusik. In den Straßencafés sind keine Plätze mehr zu bekommen. Viele Menschen stehen auf dem Platz, in der Hand einen Aperol. Vor einer Vinothek ist kein Durchkommen mehr. Nicht nur draußen ist es eng, auch drinnen. In den Restaurants stehen die Küchenteams und das Servicepersonal unter Dauerstress. Kurzum – das Leben pulsiert!