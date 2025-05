Bela B Felsenheimers neuer Roman „Fun“: Verstehen Sie Spaß?

1 Bela B Felsenheimer bei der Vorstellung seines neuen Romans. Foto: IMAGO/Future Image

Bela B Felsenheimer hat einen Roman über Machtmissbrauch geschrieben. Der Schlagzeuger der Ärzte nimmt die Musikindustrie als Aufhänger, zeigt aber auf ebenso clevere wie erschütternde Weise, dass die Geschichte nicht bei Rammstein aufhört.











Was ist das eigentlich genau, Spaß? Wo fängt er an, wo hört er auf? Und was, wenn Spaß auf Kosten anderer geht? Spaß um jeden Preis ist das Thema von Bela B Felsenheimers zweitem Roman „Fun“. Im Gegensatz zu fast allen seiner Kollegen entscheidet sich der Schlagzeuger der Band Die Ärzte aber nicht für eine autobiografische Nabelschau. Sondern für einen Roman über Machtmissbrauch. In der Musikindustrie, aber eben nicht nur da. Rammstein ist überall.