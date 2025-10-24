Er parodierte schon Stefan Raab, Markus Lanz oder auch Klaus Kinski. Mit "Switch reloaded" feierte Max Giermann einst seinen großen Durchbruch. Am 24. Oktober wird der Komiker 50 Jahre alt.
Max Giermann ist ein solch begnadeter Parodist, dass man sich schon fast fragen könnte, ob da wirklich gerade der Komiker auf der Mattscheibe zu sehen ist - oder ob der tobende Klaus Kinski (1926-1991) auferstanden ist. Am heutigen Freitag wird der Komiker, der in den 2000er-Jahren vor allem im Rahmen der Sketch-Show "Switch reloaded" deutschlandweit bekannt wurde, 50 Jahre alt.