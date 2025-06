Sonne, Strand, Meer, Entspannung - doch was passiert im Todesfall mit den eigenen Organen?

Wer im Sommer ins Ausland reist, sollte sich laut einer Empfehlung des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit mit den jeweiligen Organspende-Regeln befassen. "Denn bei einem Todesfall gilt das jeweilige Landesgesetz, unabhängig von der Nationalität der verstorbenen Person", heißt es in einer Mitteilung der Behörde vom Montag.

Die Experten raten Urlaubsreisenden, ihre individuelle Entscheidung auf einem gültigen Organspendeausweis in der jeweiligen Landessprache festzuhalten und stets mit sich zu führen. Dafür stellt das Institut eigens einen kostenlosen Download mit Vorlagen in 29 Sprachen zur Verfügung: "So wird die persönliche Entscheidung für oder gegen die Organspende auch im Ausland sicher verstanden."