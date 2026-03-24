Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit soll in den vergangenen Tagen mit einem Sauerstoffgerät gesichtet worden sein. Zuvor hatte sie ein viel beachtetes Interview über den Epstein-Skandal gegeben.
Hat ihr Interview zum Epstein-Skandal Mette-Marit (52) körperlich belastet? Das behauptet zumindest die Zeitschrift "Se og Hør". Die norwegische Kronprinzessin soll nach dem Gespräch mit dem Sender NRK angeschlagen ausgesehen haben, wie Bilder beweisen sollen. Der Ehemann der 52-Jährigen, Kronprinz Haakon (52), soll darauf angeblich ein Sauerstoffgerät für Mette-Marit getragen haben. Die Schnappschüsse zeigen das Paar vor dem Eingang einer Notaufnahme.